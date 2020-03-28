İzmit Belediyesi geçici süreli temizlik personeli alacak

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

İzmit Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevlendirmek üzere geçici süreli temizlik personeli alacak. Personel alımı için başvurular 27 Mart2 Nisan 2020 tarihleri arasında sadece kariyer.izmit.bel.tr adresinden yapılacak.

İzmit Belediyesi, belediye iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesi geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere temizlik personeli alacak. Kent temizliğine büyük önem veren İzmit Belediyesinde geçici süreli temizlik personeli alımı için başvurular 27 Mart 2 Nisan 2020 tarihleri arasında sadece kariyer.izmit.bel.tr adresinden yapılacak.

İzmit Belediyesinin kariyer sitesi olan kariyer.izmit.bel.tr adresinde verilen ilanda “Hizmet binalarımız, ibadethanelerimiz, İzmit’imizin cadde ve sokaklarının temizliğinde mevkici/süpürgeci ve temizlik personeli olarak görev alabilecek “İzmit’i çok seven” çalışmaları arkadaşları arıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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