İzmit’in tiyatro dünyası ‘Gülümse TV’de buluştu

İzmit Belediyesi’nin vatandaşların korona virüs nedeni ile sanattan ve kent gündeminden uzak kalmaması için hayata geçirdiği ve sosyal medya üzerinden yayın yapan ‘Gülümse TV’, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde ilk canlı yayınını gerçekleştirerek sanat dünyasını buluşturdu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in talimatı ile kurulan ‘Gülümse TV’ ilk yayınını yaptı. Vatandaşların kornan virüs nedeni ile sanattan ve kent gündeminden uzak kalmaması için hayata geçirilen ve Youtube üzerinden yayın yapan Gülümse TV, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde ilk canlı yanını gerçekleştirdi. Fetih Çeviker’in sunuculuğunu yaptığı 27 Mart Dünya Tiyatro Günü özel yayınında İzmit’te tiyatroya gönül vermiş ve bu alanda faaliyet gösteren değerli isimlerle canlı yayında tele konferans yöntemiyle bir araya gelindi. Böyle bir günde sahnede olmaları gereken fakat korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan önemli isimlerle tiyatro adına keyifli söyleşiler gerçekleştirildi.

Canlı yayına görüntülü konferans şeklinde bağlanan İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu Sanat Danışmanı Taner Büyükarman, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Sema Göktaş, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Kadir Yüksel, Çevre Tiyatrosu’ndan Bucan Şimşek, Alternaif Tiyatro’dan Ersin Çakmak, Tiyatro 262’den Salih Yücel, oyuncuyönetmen Aykut Çetinkaya ve Nil Sanat Merkezi’nden oyuncuyönetmen Pınar Kural Çelebioğlu, “Sahnelerde kalmak istiyorsan evde kal” mesajı verdi.

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