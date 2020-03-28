65 yaş üstü vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalandı



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzerindeki kişileri arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 3 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 65 yaşın üzerinde Körfez ilçesinde 4, Gebze ilçesinde ise 1 kişiyi telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin M.R.D., S.Y. ve kardeşi S.Y. olduğunu belirledi.

Kocaeli ve Adana´da yapılan operasyonlarla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırdıkları kişilerden aldıkları 20 bin TL, bin 750 dolar, 80 Euro, 7 bilezik, 3 kolye, 2 saat, 4 bileklik, 20 çeyrek altın, 7 yüzük, 1 kolye ucu, 3 Osmanlı Tuğralı altın, 1 Cumhuriyet altını ele geçirildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-03-28 14:23:35



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