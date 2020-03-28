65 yaş üstü vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalandı (2)

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde bulunan 65 yaş ve üzerindeki kişileri arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırmaları nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.R.D., S.Y. tutuklanırken, S.Y.'nin kardeşi S.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-03-28 18:08:43



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