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İzmit sokaklarına dezenfektan otomatları yerleştirildi

İHA

İzmit Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına dezenfektan otomatı yerleştirdi.

İzmit sokaklarına dezenfektan otomatları yerleştirildi

İzmit Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına dezenfektan otomatı yerleştirdi.
İzmit Belediyesi korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kentin farklı noktalarına el dezenfektanı yerleştirdi. El temizliğinin virüse yakalanmama konusunda en önemli etkenlerin başında geldiğini belirten belediye görevlileri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda el dezenfektanlarını yerleştirerek vatandaşın hizmetine sundu. Kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen el dezenfektan otomatları belirli periyotlarla kontrol edilerek sayıları arttırılacak.
Çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 vilayete gönderilen marketlerin çalışma saati ve alışveriş yapan müşteri sayısı yeniden düzenleyen genelge, İzmit Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda belediye ekiplerince afiş haline getirilerek ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte esnafa dağıtıldı. Genelde kapsamına giren marketlere dağıtılan afişler giriş kapılarına asıldı. Çalışmada market sahipleri sözlü olarak da yeni genelgenin kapsamı hakkında bilgilendirildi.
Öte yandan korona virüse karşı özellikle gün içinde yoğunluk yaşanan caddeleri de dezenfekte eden İzmit Belediyesi ekipleri, Turan Güneş Caddesi’nin Bekirdere ve Şirinevler Mahallerinde kalan bölümünü dezenfekte etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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