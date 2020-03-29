Büyükşehir ekipleri, sokak hayvanları için mama gezdiriyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi saha ekipleri, araçlarında sokak hayvanları için mama bulunduruyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Geniş Ailem” projesi saha ekipleri araçlarında korona virüs nedeniyle besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için mama bulunduruyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Sivil Toplum Kuruluşları’na 3 ton mama dağıtan Büyükşehir Belediyesi, bu kez sokakta görev yapan personeline mama dağıttı. Sahada görev yapan 23 ekip, yolda gördükleri sokak hayvanlarına su ve mama veriyor.

Yetkililer, tüm araç bagajlarında yeterli miktarda mamanın mevcut olduğunu belirtti.

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