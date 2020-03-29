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Başiskele Belediyesi'nden “Evde Kal” resim yarışması

İHA

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine evde devam eden öğrencilere yönelik ödüllü resim yarışması düzenliyor.

Başiskele Belediyesi'nden “Evde Kal” resim yarışması

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine evde devam eden öğrencilere yönelik ödüllü resim yarışması düzenliyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgınını bertaraf edebilmek için “Evde Kal” çağrılarına uyan Başiskeleli öğrencilere sanatsal aktivite imkanı sunmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, “Sanat Eve Sığar” sloganıyla “Ailemizle Evimiz Okulumuz” konulu resim yarışması başlattı. İlçedeki 5, 6, 7, ve 8. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmayla çocukların ebeveynleri ile evlerinde kaliteli zaman geçirmeleri adına sanatsal faaliyetlerle uğraşarak çocukların hayal güçlerini desteklemek, sanatsal ve estetik becerisini geliştirmek amaçlanıyor.
Yarışma hakkında açıklamayı sosyal medya hesabından duyuran Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Ülkemizin geçirdiği bu zor günleri hepimiz aşacağız. Bizler sizlerin evinizde kaldığınız bu süre içerisinde güzel vakit geçirebilmeniz için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de öğretmenlerimiz ile birlikte hazırladığımız resim yarışması. ‘Ailemizle Evimiz Okulumuz’ konulu resim yarışmamızı başlatıyoruz. Resim yarışmamız sonucunda öğretmenlerimiz ile birlikte belirlediğimiz dereceye giren öğrencilerimize ödüllerimiz olacak. Ayrıca bu ödüllerimizin yanı sıra dereceye giren resimleri kentin bazı duvarlarına grafiti olarak işleyeceğiz ve ilçemizdeki billboardlarda bu resimlerinizi halkımızla paylaşacağız. Geleceğin büyük ressamlarının ilçemizden çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.
Son katılım tarihinin 17 Nisan 2020 Cuma günü olarak açıklandığı ödüllü resim yarışmasında her sınıf kategorisinde 1. 1000 TL, 2.’ye 500 TL ve 3.'ye 250 TL verilecek. Yarışma sonuçları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilan edilecek.

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Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
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