Kocaeli ulaşımında paralı binişler kaldırılıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Nisan tarihi itibariyle tüm toplu taşıma araçlarında paralı binişi kaldırıyor.

Korona virüs salgınına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarına yönelik yeni bir karar aldı. Salgının paradan bulaşmasının önüne geçmek için 1 Nisan tarihi itibariyle tüm toplu taşıma araçlarında paralı biniş kalkıyor. Vatandaşlar tarafından kullanılan toplu taşıma araçlarının bir kısmında para kullanılıyordu. Salgın kapsamında korona virüsün hapşırma, öksürme gibi yollarla önce ellere daha sonra da para gibi nesnelerle kişilerden kişilere bulaşma olasılığı göz önüne alınarak toplu taşıma araçlarında paralı binişleri tamamen kaldırıyor.

Kocaelili vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binişlerinde KocaeliKart kullanacak. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu doğrultusunda alınan karar 1 Nisan Çarşamba Günü‘nden itibaren uygulanmaya alınacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına KocaeliKartlarını temin etmesi gerektiğini bildiren belediye ekipleri, bölgedeki taşımacıları yeni karar konusunda bilgilendirdi.

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