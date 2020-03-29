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Yaşlılara daha hızlı hizmet için yeni merkez kuruldu

İHA

Yaşlılara daha hızlı hizmet için yeni merkez kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 60 yaş üstü vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap verebilmek adına “Geniş Ailem” merkezini kurdu.
çişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde 60 yaş üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden dışarı çıkmaları, park ve bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Bu sebepten dolayı 60 yaş üstü vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın “Geniş Ailem” projesi ile destek oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile hizmet alanını genişleten Geniş Ailem projesi, 60 yaş üstü vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap verebilmek adına Geniş Ailem Merkezi kurdu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı binasında bulunan merkez, 153 Çağrı ve Kocaeli Covid19 Koordinasyon Merkezi ile ortak hareket ediyor.
Kurulan merkezde sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimci, işaret dili tercümanı ve alanında uzman personel görev yapıyor. Sabah 09.00 ile akşam 21.00 arası dönüşümlü bir şekilde hizmet veren merkeze sahada ise 23 ekip eşlik ediyor. 153 Çağrı Merkezi üzerinden gelen alışveriş, ilaç, sıcak yemek, fatura ödeme, maaş çekme, telefonla psikolojik destek, işitme engelliler için işaret dili desteği gibi talepleri yerine getiriyor.
İşitme Engelliler için whatsup destek Hattı İşaret Dili Tercümanı sayesinde telefonla görüntülü görüşme yapılarak talepler alınıyor. Geniş Ailem Merkezi’nden yönlendirilen saha ekipleri, vatandaşın evine kadar gidip alışveriş listesi ve ücretini aldıktan sonra talep edilenleri temin edecekleri alana gidiyor. Saha ekipleri alışverişi bitirdikten sonra istenilen talepleri, vatandaşların evlerine kadar getiriyor. Alışveriş sırasında ekipler, maske ve eldiven kullanıyor. Geniş Ailem Merkezi salgın boyunca 153 Çağrı Merkezi ve Kocaeli Covid19 Koordinasyon Merkezi ile ortak çalışacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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