Online eğitimde ücretsiz internet Büyükşehir’den

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Kocaeli’de öğrenim gören öğrencilerin online eğitimde internet imkanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Kocaeli Valiliği'nde gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu ilk toplantısında Kocaeli’de öğrenim gören öğrencileri ilgilendiren önemli bir karar alındı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü toplantı sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek, online eğitimde internet imkanının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi sonrası, İl Pandemi Kurulu ilk toplantısını Kocaeli Valiliği'nde gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda Kocaeli’de öğrenim gören öğrencileri ilgilendiren önemli bir karar alındı. Toplantı sonrasında öğrencilerin online eğitimde internet imkanının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.