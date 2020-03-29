Kocaeli'nin 2 TEM girişi korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında TEM Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme gişelerinden il merkezine girişler kapatıldı.

Kocaeli'de korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında alınan önlemler her geçen gün arttırılıyor. Bu kapsamda son olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile TEM Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerden il merkezine girişler yasaklandı. Kapatılan girişleri kullanmak isteyen yolcular ise Kandıra turnikeler ve Körfez turnikelere yönlendirilecek.

Tedbirler kapsamında ayrıca Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de İçişleri Bakanlığının ülke genelini ilgilendiren talimatları kapsamında Kocaeli'ne girişlerde kontrol noktaları kurarak, durdurdukları araçlardaki vatandaşların seyahat izin belgeleri ve sağlık durumlarını kontrol ediyor. Denetimler kapsamında Kartepe D100 karayolu , Gebze D100, Karamürsel Misli Çeşme Mevkiine, SakaryaSapanca girişine, Körfez turnikelere, İzmit Kandıra turnikelere ve Gebze turnikelere uygulama noktaları oluşturularak 24 saat denetimler sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.