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Çayırova’da denetimler sürüyor

İHA

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri salgın hastalık virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri sıkı bir şekilde denetliyor.

Çayırova’da denetimler sürüyor

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri salgın hastalık virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri sıkı bir şekilde denetliyor.
Korona virüs nedeni ile denetimlerine ara vermeden sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgelerde kapalı olması gereken işyerlerinin kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor. Kocaeli Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü ve Vergi Dairesi personellerinin de bulunduğu denetimde başta fiyat artışı olmak üzere gramaj, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri ve diğer yönetmeliklerle ilgili de denetimler gerçekleştirildi.

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