Jandarma korona virüs denetimlerini sürdürüyor

'Çok ama çok özledim'

Kocaeli’de jandarma ekipleri, il genelinde oluşturulan 5 kontrol noktasında şehirlerarası seyahat araçları korona virüs tedbirleri kapsamında kontrol ederek gerekli bilgilendirmeler yapıyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın talimatları ile Ülke genelinde şehirlere girişlerde kontrol noktaları kurularak vatandaşların seyahat izin belgeleri ve sağlık durumlarının kontrol edilmesi faaliyetlerine başlandı. Bu kapsamda otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılabileceğinin açıklanmasının ardından Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlere başladı.

Jandarma ekipleri tarafından Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze Eskihisar Feribot İskelesi, Kartepe, Karamürsel, Kandıra turnikelere oluşturulan kontrol noktalarında bin 986 araç ile 3 bin 73 şahıs kontrol edilirken araçlarda bulunan yolculara bilgilendirmeler yapıldı.

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