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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi´ne yağmur ardından derelerden çamurlu su aktı. İzmit Körfezi´nin rengi akan çamurlu su nedeniyle değişti.

İzmit´te dünkü yoğun yağmurün ardından derelerden İzmit Körfezi´ne çamurlu su aktı. Çamurun etkisi ile İzmit Körfezi´nin rengi değişti. Çamurlu su, Başiskele sahilinden başlayarak körfezin karşı kıyısındaki Derince sahiline kadar etkili oldu. İzmit Körfezi´nde derelerin taşıdığı çamurun yarattığı kirlilik drone ile havadan görüntülendi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-03-30 13:13:43



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