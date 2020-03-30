Tırın çarptığı adam yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tırın çarptığı adam yaralandı

İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu'nda yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı vatandaş yaralandı.

Tırın çarptığı adam yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu’nda yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı vatandaş yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Şehitler Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalova istikametinde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 03 RD 670 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim G.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen İbrahim G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim G., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İbrahim G.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, tır sürücüsü M.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı
İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı
Kocaeli’ye girişlerde korona virüs denetimleri sürdürülüyor
YEREL HABERLER Kocaeli’ye girişlerde korona virüs denetimleri ...
Darıca’da pazarlarda 3 metre kuralına denetim
YEREL HABERLER Darıca’da pazarlarda 3 metre kuralına denetim
Körfez’de ekmekler paylaşılıyor
YEREL HABERLER Körfez’de ekmekler paylaşılıyor
Jandarma korona virüs denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Jandarma korona virüs denetimlerini sürdürüyor
Körfez’de dezenfekte ekipleri yoğun çalışıyor
YEREL HABERLER Körfez’de dezenfekte ekipleri yoğun çalışıyor
Muhtarlar 65 yaş üstü için Büyükşehirle sahada
YEREL HABERLER Muhtarlar 65 yaş üstü için Büyükşehirle sahada
(Görüntülü) Kocaeli'de şehir girişlerinde koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de şehir girişlerinde koronavirüs ...
İzmit’te sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER İzmit’te sokak hayvanları unutulmuyor
Kocaeli girişlerinde koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Kocaeli girişlerinde koronavirüs denetimi
Kocaeli'de atık eldiven ve maskeler için özel çöp kutuları üretildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de atık eldiven ve maskeler için özel çöp ...
Çayırova’da denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Çayırova’da denetimler sürüyor
Kocaeli'nin 2 TEM girişi korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'nin 2 TEM girişi korona virüs tedbirleri ...
Kocaeli’de çocuklar market ve semt pazarlarına alınmayacak
YEREL HABERLER Kocaeli’de çocuklar market ve semt pazarlarına ...
"Bebeği virüs nedeniyle öldü" denilen öğretmen açıklama yaptı "Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de aynı şekilde iyi"
YEREL HABERLER "Bebeği virüs nedeniyle öldü" denilen öğretmen ...
8 aylık hamile kadının koronavirüs testi pozitif çıktı (3) - Yeniden
YEREL HABERLER 8 aylık hamile kadının koronavirüs testi pozitif ...
Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen tedavi altında (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen tedavi ...
Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen, bebeğini kaybetti
YEREL HABERLER Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen, bebeğini ...
Kocaeli’de 100 noktaya el dezenfektanı konuldu
YEREL HABERLER Kocaeli’de 100 noktaya el dezenfektanı konuldu
(Görüntülü) Kocaeli'de toplu taşımada paralı binişler kaldırılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de toplu taşımada paralı binişler ...
Kocaeli'de, tüm toplu taşıma araçlarında 'Kocaeli Kart' dönemi
YEREL HABERLER Kocaeli'de, tüm toplu taşıma araçlarında 'Kocaeli ...
Online eğitimde ücretsiz internet Büyükşehir’den
YEREL HABERLER Online eğitimde ücretsiz internet Büyükşehir’den
Yaşlılara daha hızlı hizmet için yeni merkez kuruldu
YEREL HABERLER Yaşlılara daha hızlı hizmet için yeni merkez kuruldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X