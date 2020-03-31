Büyükşehir’in dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son 3 günde 332 lokasyonda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanlığı’nın korona virüs (Covid19) ile mücadele edilmesine yönelik ilk kararının ardından salgınla mücadele çalışmalarına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Her gün yüzlerce yerde dezenfekte uygulaması yapan belediye ekipleri, 332 lokasyonda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
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