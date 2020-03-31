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(Görüntülü) İşsizlik maaşını kampanyaya bağışladı

DHA

KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ?nin Körfez ilçesinde yaşayan Mesut Şimşek(48), işsizlik maaşı olan 2 bin 354 TL?yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya bağışladı.

(Görüntülü) İşsizlik maaşını kampanyaya bağışladı

KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ?nin Körfez ilçesinde yaşayan Mesut Şimşek(48), işsizlik maaşı olan 2 bin 354 TL?yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya bağışladı.
Körfez İlimtepe Mahallesi?nde yaşayan ve geçen yılın Ağustos ayında Körfez Belediyesi iştiraki olan şirketteki işinden ayrıldıktan sonra işsizlik maaşı almaya başlayan Mesut Şimşek, bir aylık işsizlik maaşı olan 2 bin 354 TL?yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya bağışladı. Yaklaşık 20 yıl boyunca Körfez Belediyesi ve iştirak şirketlerinde muhasebe müdürlüğü ve özel güvenlik müdürlüğü gibi görevlerde bulunduğunu belirten, 5 çocuk babası Mesut Şimşek, geçirilen zor zamanlarda dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
Geçen yıl Eylül ayından bu yana işsizlik maaşı aldığını söyleyen Mesut Şimşek, Memleketimizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu günlerden geçiyoruz. Herkesin çorbada tuzu olsun, elinden geldiği miktarca. Ben de bunu düşündüm. Eylül ayından beri işsizlik maaşı alıyorum. Bir aylık işsizlik maaşı tutarımı ben de devletime bağışlamayı düşündüm ve öyle yaptım. Çünkü devlet bizim için çok önemlidir. Ben Karapapak Türküyüm, yani Şeyh Şamil'in torunuyum. Bizim dedelerimiz, 'Can sağken, yurt vermeyiz düşmana' demişler. Canımız sağ olduğu müddetçe mücadele edeceğiz. dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli
2020-03-31 17:53:51

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