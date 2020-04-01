Kocaeli’de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı Avrupa’dan tahliye edilen karantinadaki vatandaşlar evlerine gönderiliyor 14 günlük karantinanın ardından kaldıkları yurtlardan dua ederek ayrıldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocaeli’de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı Avrupa’dan tahliye edilen karantinadaki vatandaşlar evlerine gönderiliyor 14 günlük karantinanın ardından kaldıkları yurtlardan dua ederek ayrıldılar

İHA

Kocaeli’de karantina altındaki vatandaşların tahliyesine başlandı Avrupa’dan tahliye edilen karantinadaki vatandaşlar evlerine gönderiliyor 14 günlük karantinanın ardından kaldıkları yurtlardan dua ederek ayrıldılar

Yurt dışından gelerek Kocaeli’deki öğrenci yurtlarına yerleştirilen 859 kişinin, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süresinin dolması sonrasında tahliye edilmeye başlandı. Evlerine doğru yola çıkan vatandaşlar, kendilerine imkanı sağlayan kurumlara dua ettiler.
Korona virüs tehdidi sonrasında Avrupa’dan tahliye edilerek Türkiye’ye getirilen vatandaşlardan 859’u 14 günlük karantina tedbiri kapsamında Kocaeli’de bulunan 5 öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Karantina süresinin dolması sonrası işlemleri tamamlanan gurbetçi vatandaşların, sabah saatlerinde tahliye işlemlerine başlandı. Bazı vatandaşlar aileleri tarafından özel araçları ile yurttan ayrılırken, bazıları ise otobüslerle havalimanına götürülüyor. Sabah erken saatlerde kaldıkları yurtlardan ayrılan vatandaşlar ise kendilerine sağlanan imkanlar için tüm görevlilere ve kurumlara teşekkür ettiler.

"Bütün ihtiyaçlarımızı sağladılar her şey çok güzeldi"
Yurttaki imkanlardan memnun kaldıklarını ifade eden Yavuz Yener adlı vatandaş, “Devletimize teşekkür ediyoruz. Bütün imkanlarını seferber etti. Bizi burada misafir etti. Test sonuçlarımız negatif çıktı. Rabbim inşallah bu melaneti ülkemizin başından kaldırır. Almanya’dan gelmiştik. Her şey çok güzeldi. İnternetimizden, yiyeceklerimize bütün ihtiyaçlarımızı sağladılar. Her şey çok güzeldi. Bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Evlerimize dönüyoruz, güzel bir duygu. Ankara’da oturuyorum, kendi imkanlarımla döneceğim” dedi.

"Emeği geçen herkesten Allah razı olsun"
Zorlu bir süreci atlattıklarını ifade eden Erdin Şimşek adlı vatandaş ise, “Burada sağlık ve hijyen açısından her şey çok güzeldi. Kahvaltımız, öğlen ve akşam yemeğimiz çok güzeldi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Valilikten, yurt yönetiminde, çalışanlardan Allah razı olsun. Hepsi güler yüzlüydü. Çok memnun kaldık. Allah inşallah bir daha nasip etmesin. Sıkıntılı bir süreçti ama her şey iyi geçti. Test sonuçlarımız da negatif çıktı. Sabah 04.00’te geldi sonuçlarımız. Bundan sonra evimizde 14 gün karantina uygulayacağız. Bizde varsa bile başkalarına bulaştırmamalıyız. Herkes evine gittiğinde 14 gün boyunca kendisini izole etsin. Şimdi buradan kendi aracımla İzmir’e gideceğim”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) İşsizlik maaşını kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İşsizlik maaşını kampanyaya bağışladı
Başkan Büyükgöz İSPARK genel kuruluna katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz İSPARK genel kuruluna katıldı
Büyükşehir’in dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla ...
Sağlık çalışanlarına çamaşır makinesi hediyesi ile destek
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına çamaşır makinesi hediyesi ile ...
İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak
YEREL HABERLER İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah ...
(Görüntülü) Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Simit satarak kazandığı 35 lirayı ...
Başiskele’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Kocaeli’de anneler evlerinde sağlık çalışanlarına siperlik üretiyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de anneler evlerinde sağlık çalışanlarına ...
Yahya Kaptan’da dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yahya Kaptan’da dezenfekte çalışmaları sürüyor
Başkan Kocaman kontrol noktasında moral verdi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman kontrol noktasında moral verdi
Köyler de dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Köyler de dezenfekte ediliyor
İSU ekipleri 7 gün 24 saat sahada
YEREL HABERLER İSU ekipleri 7 gün 24 saat sahada
“Milli Dayanışma Kampanyası”na işsizlik maaşıyla destek verdi
YEREL HABERLER “Milli Dayanışma Kampanyası”na işsizlik maaşıyla ...
Aile hekimlerinden İzmit Belediyesi’ne teşekkür
YEREL HABERLER Aile hekimlerinden İzmit Belediyesi’ne teşekkür
Başkan Söğüt 1 aylık maaşını bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Söğüt 1 aylık maaşını bağışladı
Başkan Özlü meclis üyeleriyle telekonferansla görüştü
YEREL HABERLER Başkan Özlü meclis üyeleriyle telekonferansla görüştü
(Görüntülü) 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretiyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 boyutlu yazıcılarla siper maske ...
Başiskele’de sokak hayvanlarına mama desteği veriliyor
YEREL HABERLER Başiskele’de sokak hayvanlarına mama desteği ...
Dilovası’nda sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Dilovası’nda sokak hayvanları unutulmuyor
Çayırova’da eczaneler ve sağlık ocakları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Çayırova’da eczaneler ve sağlık ocakları dezenfekte ...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 6 aylık maaşını bağışladı
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 6 ...
Kocaeli’deki ceza infaz kurumu personelleri yurtlarda konaklayacak
YEREL HABERLER Kocaeli’deki ceza infaz kurumu personelleri yurtlarda ...
Spor eğitmenleri sosyal medyadan evde spor için hizmet veriyor Evde kalan ailelere spor eğitmenlerinden egzersiz desteği Sosyal medya üzerinden evlere girip spor yaptırıyorlar
YEREL HABERLER Spor eğitmenleri sosyal medyadan evde spor için ...
3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretiyorlar
YEREL HABERLER 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretiyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X