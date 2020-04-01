(Görüntülü) Avrupa'dan gelen kişilerin karantina tahliyesi başladı

AVRUPA?dan döndükten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında İzmit'te karantinaya alınarak 14 gün boyunca yurtlarda kalan 859 kişinin tahliyesine başlandı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli
2020-04-01 09:12:47
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