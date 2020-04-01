Büyükşehir etkinliklerine verilen ara 15 Haziran’a uzatıldı

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurs ve etkinliklere verdiği 3 haftalık arayı 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile ilgili yeni önlemler aldı. Bu kapsamda KOMEK kursları, Bilgievleri, Akademi Lise ve Akademi Üniversite eğitimleri ve Spor Okulları’nda verdiği 3 haftalık arayı 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzattı.

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