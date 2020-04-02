E-kütüphaneden binlerce kitap okundu

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KORONAVİRÜS nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin e-kütüphanesinden 12 bin kitap okudu

Koronavirüs salgının yayılmaması için 'Evde Kal' çağrısıyla yaşamlarını evlerine sığdıranlar kitap okumaya yöneldi. Evlerinde bulunanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu e-kütüphaneye ilgi gösterdi. Öğrenciler ve kitap okumayı seven vatandaşlar, SEKA Kağıt Müzesi içinde yer alan Halk Kütüphanesi ve Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi'nde yer alan 23 bin e-kitabı 'kütüphane.kocaeli.bel.tr' web adresine giriş yaparak ücretsiz okuyabiliyor. Vatandaşların evden çıkamadığı günlerden bugüne kadar site üstünden 12 bin kitap okundu.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2020-04-02 10:21:17



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