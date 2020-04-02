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Başkan Kocaman’dan dijital toplantı düzenledi

İHA

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs önlemleri kapsamında meclis üyeleri ve muhtarlarla telekonferans aracılığı ile görüşme yaparak gündemi değerlendirdi.

Başkan Kocaman’dan dijital toplantı düzenledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs önlemleri kapsamında meclis üyeleri ve muhtarlarla telekonferans aracılığı ile görüşme yaparak gündemi değerlendirdi.
Çin’den dünyaya yayılan korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Kartepe Belediyesi çalışmalara devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile meclis toplantılarının üç ay süreyle ertelenmesi nedeniyle Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da meclis üyeleri ve muhtarlarla telekonferans yöntemiyle bir araya geldi. Meclis üyeleri ile muhtarlardan mahalleleri hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Kocaman istek ve talepleri dinlerken uyarılarda bulundu.
Öte yandan virüs tedbirleri kapsamında belediye bünyesinde kurulan 10 ekip, ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına da devam ediyor. Uygulamaları kapsamında 32 mahalle, cadde ve sokakların yanı sıra 19 sağlık hizmeti veren bina, 60 kamu kurum ve kuruluşu, 350 toplu taşıma aracı, 24 kooperatif, 6 banka, 30 bankamatik, 156 park ve kamuya açık alan, 84 camii ve ibadethane, 83 okul ve eğitim kurumu, 9 düğün salonu ve kültür merkezi, 32 adet 65 yaş üstü ve vatandaşa ait ev, 156 adet kahvehane ve kıraathane ve 450 adet otobüs durağı dezenfekte edildi. Çalışmalarda ayrıca 376 ruhsat bilgilendirme ve zabıta denetimleri yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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