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Gebze’de sokak hayvanları unutmadı

İHA

Gebze Belediyesi korona virüsle mücadelesini sürdürürken, sokak hayvanlarını da besliyor.

Gebze’de sokak hayvanları unutmadı

Gebze Belediyesi korona virüsle mücadelesini sürdürürken, sokak hayvanlarını da besliyor.
Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, corona virüsle mücadele kapsamında yoğun bir mesai harcarken, sokak hayvanlarının da beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İlçe genelinde korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, insanların evlerine çekilmesiyle daha da muhtaç hale gelen sokak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. Oldukça zorlu ve yoğun bir dönem geçiren Veteriner İşleri Müdürlüğü hayvan severlerle iş birliği yaparak hayvan severlere kuru mama yardımında bulunuyor.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Korona virüsle mücadelede maalesef sokaktaki dostlarımızda olumsuz yönde etkilendi. Onların aç kalmamaları için biz yemleme çalışmalarımızı aksatmadan yerine getiriyoruz. Bu dönemde değerli hayvan sever vatandaşlarla da iş birliği yapıyoruz. Kendilerine kuru mama desteğinde bulunuyoruz. Böylelikle onlarda bizlere yardımcı olmuş oluyorlar. Kendilerine bu konudaki duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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