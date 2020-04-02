Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde Batuhan K. idaresindeki 41 HB 760 plakalı otomobil ile Mahmut A. idaresindeki 41 ADM 088 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar Batuhan K. ve yanında bulunan Muhammet Ali B. ile diğer sürücü Mahmut A., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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