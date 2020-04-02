72 yaşındaki evsiz, 3,5 saatte ikna edilip, barınma evine götürüldü

İZMİT(Kocaeli), (DHA) -İZMİT´te, sokakta yaşayan Atalay Kötek (72), zabıtaların 3,5 saat süren çabaları sonunda barınma evine götürülerek, yerleştirildi.
Muhsin Yazıcıoğlu Parkı´ndaki bankta yatan kişinin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından zabıta ekipleri harekete geçti. Parka gelen zabıtalar, Atalay Kötek olduğu belirlenen evsizi barınma evine götürmek istedi. Atalay Kötek, saat 09.00´dan 12.30´a kadar süren ikna çabası sonucu barınma evine gitmeyi kabul etti. Kötek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait barınma evine yerleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2020-04-02 16:55:33
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