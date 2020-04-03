Belediye başkanından "Asansörleri Kullanmayın" uyarısı Belediye Başkanı Bıyık, "Virüs evimizin önüne kadar geldi. Bu işin şakası yok"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediye başkanından "Asansörleri Kullanmayın" uyarısı Belediye Başkanı Bıyık, "Virüs evimizin önüne kadar geldi. Bu işin şakası yok"

İHA

Türkiye'de korona virüs vakasının en çok görüldüğü iller arasında yer alan Kocaeli'de, belediye başkanı virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara asansörleri kullanmamalarını önerdi.

Belediye başkanından "Asansörleri Kullanmayın" uyarısı Belediye Başkanı Bıyık, "Virüs evimizin önüne kadar geldi. Bu işin şakası yok"

Türkiye’de korona virüs vakasının en çok görüldüğü iller arasında yer alan Kocaeli’de, belediye başkanı virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara asansörleri kullanmamalarını önerdi.
Türkiye’de korona virüs vakasının en çok görüldüğü 5.’inci il olan Kocaeli’de, Darıca Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan sitelerin asansörlerine uyarı levhaları asıldı. İlçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi olan kişilere gıda desteğinde bulunurken vatandaşları asansör kullanımı konusunda da uyardı. Asansörlere yapıştırılan uyarı levhasında, "Lütfen sağlığınız için merdivenleri kullanınız. Zorunlu durumlarda asansöre sadece tek kişi binmeniz salgın riskini azaltacaktır" ifadelerine yer verildi.
"Vatandaşlarımız merdivenleri kullanmalı"
Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın gerekli tüm ihtiyaçlarıyla alakalı, gerekse ihtiyaç sahibi ailelere de erzak dağıtımıyla alakalı tüm ekibimizle seferberlik ilan ettik. Canla başla çalışıyoruz. Sadece genel ihtiyaçları değil, belediyesel anlamda bizden bir talepleri olduğu zaman yerinde hizmet ederek bu talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle sosyal mesafe konusunda da farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Başta asansörlerle ilgili, sabah da pazar ziyaretinde pazarcı esnafımıza da vatandaşlarımıza da uyarılarda bulunduk. Sosyal mesafeleri, el ve yüz temasındaki hassasiyetlerimizi dile getirdik. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın saha da olmadığını gördük. Diğer insanlarımızın da sosyal mesafeye alakadar olduklarını gördük. Etiketler bastırdık. Asansörün kullanılmaması, daha çok merdivenlerin kullanılması, asansörler kullanılacaksa bile sadece tek kişinin binmesi gibi bazı tavsiyelerle vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz" dedi.
"Bu işin şakası yok"
İnsanların virüse karşı daha bilinçli olması gerektiğine dikkat çeken Bıyık, "Her şeyi yasaklamayla yapmamak lazım. İnsanlarımızın bilinçli olması lazım. Cumhurbaşkanlığından yada Sağlık Bakanlığı’ndan gelen talep şahsi bir talep değil. Milletimiz için gelen bir talep. Duyarlı olmak lazım. Bu işin şakası yok. 3 ay önce Çin’de bir virüs çıktı derken bugün mahallemizde bir insanın bu virüsten dolayı hastanede tedavi olduğunu görebiliyoruz. Demek ki 3 ay önce Çin’de olan bir olay bugün artık evimizin önüne kadar geldi. 65 yaş üstü insanlar için ne kadar tehlikeliyse gençler için de tehlikeli. Genç kardeşlerimizin de üzülerek vefat haberlerini alıyoruz. Herkesin bu konuda ciddi derecede önlemlerini alması lazım. Önümüzdeki 15 günlük süreç ülkemizdeki bu virüsün pik yapmasıyla ilgili son süreç. Özellikle bu dönemde daha dikkatli olmamız lazım. Bizler belediye olarak sokakta dezenfektan yapıyoruz. Çöplerin toplanmasıyla, ilaçlamayla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Pazarlarımızın giriş çıkışlarında zabıta ekiplerimizle dezenfektan hizmeti sunuyoruz. Belediyenin diğer işleri de yürüyor ama özellikle temizlik noktasında hizmetlerimizi aksatmadan devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
"Uygulama yerinde oldu"
Asansörlere yapıştırılan uyarı levhalarıyla ilgili konuşan Site Yöneticisi Tamer Gülen, "Güzel bir çalışma. Belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. İnsanlarımız her ne kadar bireysel önlemlerini alsa dahi bu gibi uyarılar daha yerinde olacaktır. Bu çalışmanın inşallah diğer belediyelere de olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arka tekerlekleri bariyere takılan TIR asılı kaldı
YEREL HABERLER Arka tekerlekleri bariyere takılan TIR asılı kaldı
Akademi Lise’de online deneme sınavları
YEREL HABERLER Akademi Lise’de online deneme sınavları
Sanayi Mahallesi dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Sanayi Mahallesi dezenfekte edildi
Başiskele Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına destek
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına destek
İzmit Zabıtasından “Evde Kal İzmit” çağrısı
YEREL HABERLER İzmit Zabıtasından “Evde Kal İzmit” çağrısı
Cem Evi'nden bağış kutusu çalan hırsız kameraya yakalandı Cemevi Başkanı Aras; "Herkes çocuğuna daha çok sahip çıksın"
YEREL HABERLER Cem Evi'nden bağış kutusu çalan hırsız kameraya ...
Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat duvarından uçtu Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için tırı ile 5 metrelik istinat ...
Korona virüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu "Eşimle hastaneye gittim, çantası ile eve geldim" "Yaşadıklarım 40 yılıma bedel, eşim ve bebeğim vefat etti ve soğuk yüzünü göremedim”
YEREL HABERLER Korona virüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba ...
Korona virüsten ölen annenin karnından alınan bebek kurtarılamadı
YEREL HABERLER Korona virüsten ölen annenin karnından alınan bebek ...
(Görüntülü) TBMM Adalet Komisyonu'nda 'koronavirüs' önlemi (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) TBMM Adalet Komisyonu'nda 'koronavirüs' ...
(Görüntülü) 72 yaşındaki evsiz, 3,5 saatte ikna edilip, barınma evine götürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) 72 yaşındaki evsiz, 3,5 saatte ikna ...
Kocaeli'de eylem ve yürüyüşlere virüs yasağı
YEREL HABERLER Kocaeli'de eylem ve yürüyüşlere virüs yasağı
İzmit Perşembe Pazarı’na çocuk ve yaşlılar alınmıyor
YEREL HABERLER İzmit Perşembe Pazarı’na çocuk ve yaşlılar alınmıyor
(Görüntülü) İzmit'te polisten evde kal uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İzmit'te polisten evde kal uyarısı
Vatandaşın çağrısı ile sokakta yaşayan yaşlı şahıs barınma evine yerleştirildi
YEREL HABERLER Vatandaşın çağrısı ile sokakta yaşayan yaşlı şahıs ...
72 yaşındaki evsiz, 3,5 saatte ikna edilip, barınma evine götürüldü
YEREL HABERLER 72 yaşındaki evsiz, 3,5 saatte ikna edilip, barınma ...
İzmit sokakları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER İzmit sokakları dezenfekte ediliyor
(Görüntülü) Kocaeli'de kaçak maske imalathanelerine baskın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de kaçak maske imalathanelerine ...
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde kalmaları için uyardı
YEREL HABERLER Polis araçları tek tek durdurup vatandaşları evde ...
Kocaeli'de kaçak maske imalathanelerine polis baskını
YEREL HABERLER Kocaeli'de kaçak maske imalathanelerine polis baskını
Otobüs şoförü 1 haftalık kazancı ile “Biz Bize Yeteriz Türkiye” dedi
YEREL HABERLER Otobüs şoförü 1 haftalık kazancı ile “Biz Bize ...
Başkan Bıyık’tan pazarda korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık’tan pazarda korona virüs denetimi
Körfez Belediyesi’nden vefa desteği
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi’nden vefa desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X