Başkan Kocaman saha ekibiyle toplantı yaptı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Covid19 önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekten çalışmalarına katılan ekiplerle bir araya geldi.

Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Covid19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatı çalışmalar ve kontroller devam ediyor. Başkan Kocaman belediye hizmet binasında Covid19 koordinasyon toplantısına katılarak son durum hakkında bilgi aldı.

Başkan Kocaman, “Sizler gecegündüz ilçemizi karış karış dezenfekte ettiniz. Hakkınız ödenmez. Sizlerin sorunları ve isteklerini dinlemek önemlidir. Koronavirüs ile mücadeleye başladığımız günden itibaren Kartepemizin dört bir yanında dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımızın koordinasyon toplantısına katıldık. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimiz adına kendilerine gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Belediye Başkanı Kocaman, Covid19 salgını ile mücadele ekiplerinin başında yer alan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi aldı.

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