Şehir Tiyatrosu 2 yeni oyunla yine evlerinize konuk olacak

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Kocaeli Şehir Tiyatroları, Macbeth’den sonra iki yeni oyunla daha web sitesi üzerinden tiyatro severlerle buluşacak.

Korona virüs(Covid19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Perdelerimizi kapatmıyoruz” sloganıyla internet sitesi üzerinden tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Shakespeare’in yazdığı ve Yunus Emre Bozdoğan tarafından yönetilen Macbeth oyununu Büyükşehir’in internet adresi üzerinden izleyen binlerce tiyatrosever, bu hafta sonu da 80 Günde Devri Alem ve Otobüs Durağında Üç Bencil oyununu izleyebilecek. Şehir Tiyatroları, vatandaşların evde kalması gerektiği bu dönemde sosyal hayattan uzaklaşmaması adına oyunlarını internet sitesi üzerinden yayınlamaya devam edecek.

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