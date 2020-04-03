Kocaeli'de cerrahi maske üreten imalathaneye baskın

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İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, bir imalathaneye düzenlenen baskında izinsiz üretilen 5 bin adet cerrahi maske ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Darıca´da bir imalathaneye baskın düzenleyen ekipler, izinsiz üretildiği belirlenen 5 bin adet cerrahi maske ele geçirdi. İmalathane sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2020-04-03 15:50:51



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