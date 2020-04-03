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Başiskele’de dezenfekte çalışmaları gece gündüz devam ediyor

İHA

Başiskele Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları gece gündüz sürdürülüyor.

Başiskele’de dezenfekte çalışmaları gece gündüz devam ediyor

Başiskele Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları gece gündüz sürdürülüyor.
Başiskele’de vatandaşların kullandığı ortak yaşam alanlarını her gün düzenli olarak hijyen ve ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiren Başiskele Belediyesi dezenfekte ekipleri yoğun çalışma temposunda gece gündüz hizmetlerini sürdürüyor. Başiskele Belediyesi dezenfekte ekipleri tarafından ilçe genelinde vatandaşların dokunabileceği çöp konteynerleri, bankamatikler, parklar, kamelyalar, oturma yerleri, kamu kurum ve kuruluşları binaları, camiler ve avluları, otobüs durakları, toplu ulaşım araçları düzenli olarak dezenfekte edilerek ilaçlanıyor.
Dezenfekte çalışmalarını yakından takip ederek tedbirleri sıkı ve hassas bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Bizler ekibimizle birlikte bu virüsü yenene kadar durmaksızın gece gündüz demeden çalışacağız. Ancak hemşehrilerimizden de bu zorlu süreçte bize destek vermelerini ve yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Bu salgının yayılmaması için zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayınız. Eğer çıkarsanız da sosyal mesafeye dikkat ediniz” dedi.

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