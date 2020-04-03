Tarım ve Orman İl Müdürü üreticileri tarlalara davet etti

Üreticileri ziyaret eden Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Kerim Mete, üretime hızla devam edeceklerini söyleyerek tüm üreticileri tarlalara davet etti.

Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Kerim Mete, il genelinde çalışmalarını sürdüren tarımsal üreticileri ziyaret etti. Çiftçilerle sohbet eden Mete, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs salgınından dolayı almış olduğu önlemleri yerinde faaliyete geçirmek ve Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli talimatları üzerine üretimden asla vazgeçmeden, üretimimize son hızla devam etmek üzere, sahadayız. Dünyamızın ve ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde üreticilerimizi tarlalara, bahçelere davet ediyoruz. Bu dönemde yapacağımız çalışmalar, hastalığı atlattıktan sonra sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmada hiçbir sıkıntı çekmemek adına bugün her zamankinden çok üretmek zorundayız” dedi.

Arı gibi çalışmak düsturuyla sahada üretimleri kontrol ettiklerini belirten Mete, “İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personellerimizle birlikte bilgi ve teknik anlamda üreticilerimizin yanındayız. Kocaelimiz ‘Evinde Kalsın’, biz onları sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaştırmak için daima hazırız ve çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

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