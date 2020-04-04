Kocaeli’ye girişlerin kapatılması kilometrelerce kuyruk oluşturdu Korona tedbirinin TEM’de oluşturduğu trafik havadan görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocaeli’ye girişlerin kapatılması kilometrelerce kuyruk oluşturdu Korona tedbirinin TEM’de oluşturduğu trafik havadan görüntülendi

İHA

Korona virüsü tedbirleri kapsamında il merkezine girişlerin kapatıldığı Kocaeli'de kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. TEM Otoyolu'nda alınan tedbirler nedeni ile oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Kocaeli’ye girişlerin kapatılması kilometrelerce kuyruk oluşturdu Korona tedbirinin TEM’de oluşturduğu trafik havadan görüntülendi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında il merkezine girişlerin kapatıldığı Kocaeli’de kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. TEM Otoyolu’nda alınan tedbirler nedeni ile oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehire ve Zonguldak’a seyahatlerin korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararı, saat 00.00 itibari ile Kocaeli’de uygulanmaya başlandı. Karar kapsamında polis ekipleri, kente giriş güzergahlarında TEM Otoyolu güzergahındaki gişeler ile Çayırova, Karatepe ve Karamürsel ilçelerinin girişlerinde kontrol noktaları oluşturdu. Sağlık ekiplerinin de görev aldığı kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak, denetimler yapıldı. Saat 00.00’dan önce yola çıkan vatandaşlar, mağdur olmamaları amacı ile yapılan sağlık ve kimlik kontrollerinin ardından il merkezine alındı. Ekipler, durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerini de tek tek ölçtü.

Korona tedbirinin TEM’de oluşturduğu trafik havadan görüntülendi
Yasak nedeni ile saat 00.00’dan önce birçok vatandaşın yola çıkması ve kontrol noktalarında yapılan denetimler nedeni ile yollarda yoğunluk oluştu. Gişelerde ekipler tarafından yapılan denetimler nedeni ile kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. TEM Otoyolu’nda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Virüsle mücadele için günde 17 bin maske, 200 tulum üretiyorlar
YEREL HABERLER Virüsle mücadele için günde 17 bin maske, 200 tulum ...
Kocaeli’de belediye üretimhaneleri günlük 17 bin maske üretiyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de belediye üretimhaneleri günlük 17 bin ...
(Görüntülü) 1000 liralık sosyal yardım ile emekli maaşlarını vatandaşlara Jandarma teslim etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1000 liralık sosyal yardım ile emekli ...
Sağlık çalışanları mesai ücretlerini bağışladı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları mesai ücretlerini bağışladı
Tarım ve Orman İl Müdürü üreticileri tarlalara davet etti
YEREL HABERLER Tarım ve Orman İl Müdürü üreticileri tarlalara davet ...
(Görüntülü) 1000 liralık sosyal yardım ile emekli maaşlarını vatandaşlara Jandarma teslim etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1000 liralık sosyal yardım ile emekli ...
Sosyal yardım ödemesi ile emekli maaşlarını, jandarma evlere götürdü
YEREL HABERLER Sosyal yardım ödemesi ile emekli maaşlarını, jandarma ...
İzmit Belediyesi 4 tesisini barınma ve gıda ihtiyaçları için hazır hale getirdi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi 4 tesisini barınma ve gıda ...
İzmit Belediyesi 3 branşta geçici personel alacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi 3 branşta geçici personel alacak
Başiskele’de dezenfekte çalışmaları gece gündüz devam ediyor
YEREL HABERLER Başiskele’de dezenfekte çalışmaları gece gündüz devam ...
Kocaeli'de cerrahi maske üreten imalathaneye baskın
YEREL HABERLER Kocaeli'de cerrahi maske üreten imalathaneye baskın
Kartepeliler evdeki eğlenceli anlarını paylaşıp, ödül kazanacak
YEREL HABERLER Kartepeliler evdeki eğlenceli anlarını paylaşıp, ödül ...
Kocaeli’de 5 bin adet kaçak maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 5 bin adet kaçak maske ele geçirildi
Çayırova’da yaşlılara 24 saat hizmet veriliyor
YEREL HABERLER Çayırova’da yaşlılara 24 saat hizmet veriliyor
Başkan Büyükgöz’den kampanyaya bağış desteği
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den kampanyaya bağış desteği
Körfez’de çölyak hastalarına destek
YEREL HABERLER Körfez’de çölyak hastalarına destek
Parasını almaya gitti, darp edip 150 bin TL’lik senet imzalattılar
YEREL HABERLER Parasını almaya gitti, darp edip 150 bin TL’lik senet ...
Şehir Tiyatrosu 2 yeni oyunla yine evlerinize konuk olacak
YEREL HABERLER Şehir Tiyatrosu 2 yeni oyunla yine evlerinize konuk ...
Kocaeli Valiliğinden eylem yasağına düzeltme
YEREL HABERLER Kocaeli Valiliğinden eylem yasağına düzeltme
Başkan Kocaman’dan “Evde Kal Kartepe” çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman’dan “Evde Kal Kartepe” çağrısı
Zabıtadan ‘fahiş fiyat’ denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan ‘fahiş fiyat’ denetimi
Küçük bebek korona virüsten ölen annesine mezarda kavuştu Ölen annesinin karnından alındıktan sonra kurtarılamayan bebek toprağa verildi Karantinadaki acılı baba ve ailesi cenazeye katılamadı
YEREL HABERLER Küçük bebek korona virüsten ölen annesine mezarda ...
Başkan Kocaman saha ekibiyle toplantı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman saha ekibiyle toplantı yaptı
Başkan Çiftçi’den vatandaşlara mektup
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi’den vatandaşlara mektup

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X