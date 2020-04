Çağrı merkezini arayanlara Başkan Söğüt’ten “Evde kalın” uyarısı

– Çağrı Merkezi’nde telefonun başına geçen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, taleplerini dinlediği vatandaşlara “Evde kalın” çağrısı yaptı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacının karşılanması hem de zor durumdaki vatandaşların taleplerinin alınması noktasında önemli bir rol üstlenen belediyenin Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek telefonun başına geçti. “Buyurun Ben Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt” diyerek telefonu açan Başkan Söğüt’ü karşılarında gören Körfezliler önce şaşırdı daha sonra da durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşlarla telefonda bir süre sohbet eden Başkan Söğüt, taleplerini de alarak ilgili birimlere sistem üzerinden iletti. Yaşlı vatandaşların her zaman yanlarında olarak onların ihtiyaçlarını her zaman gidermeye çalıştıklarını belirten Başkan Söğüt, bu zor günlerde de Körfez Belediyesi olarak ilçedeki tüm vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Korona virüs ile mücadele çalışmalarında ilçenin her köşesinde tedbir almaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Şener Söğüt, “Virüsün etkili olma ihtimali olan yaşlıların evden çıkmaması için ihtiyaçlarını karşılıyor ve sürekli olarak iletişimde kalıyoruz. Alınan her tedbir, vatandaşlarımızın sağlığı için. Bu bilinçle hareket etmemiz lazım. El ele vererek bu günleri de birlikte aşacağız” diyerek vatandaşlarla görüşmelerinde de onlara ‘evde kalın’ çağrısını yineledi.

