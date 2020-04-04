Kömürlükte yaşayan sara hastasına belediye sahip çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, bir ekmek fırının kömürlüğünde yaşayan sara hastası Celal Ö. (59), belediye kampına yerleştirildi

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, İstasyon Caddesi´ndeki bir ekmek fırınının kömürlüğünde yaşayan Celal Ö. ile irtibata geçti. Celal Ö.'ye barınma evinde kalması teklif edildi. Celal Ö. zabıta memurları tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi´ne yerleştirildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2020-04-04 12:16:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.