Tamirhanesinde tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdü

Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, oto tamircisi E.İ. (44), tartıştığı husumetlisi Hızır Akgün´ü (34) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Vezirçiftliği Karadenizliler Mahallesi´nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hızır Akgün, E.İ.´nin dükkanına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hızır Akgün tabancasını E.İ.´ye doğrulttu. Bunun üzerine tamirhanede bulunan pompalı tüfeği alan E.İ., Hızır Akgün´ü bacağından ve göğsünden yaraladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan Hızır Akgün´ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Hızır Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan E.İ. ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU
2020-04-04 19:54:37
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