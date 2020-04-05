Balkondan düşen mühendis 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, 6 gün önce 5´inci kattaki dairenin balkonundan düşen mühendis Funda Muğlu (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen pazartesi Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdemirci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mühendis Funda Muğlu 5'nci kattaki dairesinin balkonundayken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan Funda Muğlu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Buradan Gebze´de bulunan özel hastaneye sevk edilen Funda Muğlu Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Funda Muğlu bugün akşam saatlerinde yapılan tüm mühahalelere rağmen kurtarılamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-04-04 23:48:27



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