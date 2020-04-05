Sokakta yaşıyordu, barınma evine yerleştirildi

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'de sokakta yaşayan, diyabet hastası ve bir bacağı olmayan Katip Deniz (54), koronavirüs salgını tehlikesine karşı barınma evine yerleştirildi.
Kocaeli´de, diyabet hastası olduğu öğrenilen ve bir bacağını geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybeden Katip Deniz'i görenler, durumu belediyeye bildirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle sokakta olması risk taşıyan Katip Deniz´i, sokak sokak gezerek bulan zabıta ekipleri, barınma merkezine götürmek için ikna etti. Tedavi ve bakımını tamamladıktan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi´ne getirilen Deniz, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Sıcak bir yuvaya kavuştum, emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-04-05 11:30:18
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