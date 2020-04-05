İzmit’te dezenfekte çalışmaları sürüyor

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İzmit Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Yeşilova Mahallesi’nde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

İzmit Belediyesi ekipleri İzmit’in mahalle ve köylerinde gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız devam ediyor. Ekipler çalışmalar kapsamında Yeşilova Mahallesi’nde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Sokak ve cadde üzerlerindeki çöp konteynırları da dezenfekte edilirken, temizlik çalışmalarının tüm mahalle tamamlanana kadar süreceği belirtildi.

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