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TEM yolu Kocaeli geçişi bomboş

DHA

TEM yolu Kocaeli geçişi bomboş


Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´de, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kente giriş ve çıkışların kapanması sonucu TEM yolu, boş kaldı.  
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak´a girişçıkışların yasaklanması kararının ardından TEM yolu Kocaeli geçişinde yollar boş kaldı. Yasak kapsamında, Kocaeli geçişi üzerinde bulunan Uzunçiftlik, Kuruçeşme, Hereke Doğu ve Hereke Batı gişeleri, tamamen kapatılırken, diğer gişeler ise açık tutuldu. Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda bulunan ve her gün binlerce sürücünün kullandığı TEM yolu Kocaeli geçişinden, TIR ve tanker gibi ticari taşımacılık yapılan az sayıda araçla geçildiği görüldü.  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-04-05 16:16:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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