İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit Belediyesi, yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtacağı yardım kolileri için sağlanacak gıda malzemelerini küçük esnaftan satın alacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüsün Türkiye’yi etkilediği ilk günden bu yana çalışmalarını sürdürürken, virüsün etkisini en aza indirmek için vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Başkan Hürriyet, başlattığı yardım platformuyla hem virüs sebebiyle işleri istediği gibi gitmeyen küçük esnafa hem de yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara aynı anda destek olacak. Bu kapsamda, İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan temin edecek.

Konuyla ilgili olarak Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük ile görüşen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Korona virüs nedeniyle pek çok vatandaşımız ve esnafımız mağdur oldu. Vatandaşlarımız evden çıkamayınca, dükkan açmak zorunda olan esnaflarımız ise ekonomik sıkıntı yaşadı. Biz de kurduğumuz İzmit Belediyesi Yardım Platformu ile hem küçük esnafımıza hem de vatandaşlarımıza dokunmak istedik. Hazırladığımız destek kolilerini İzmit’te bulunan bakkal esnafımızdan sağlayacağız. Böylece kent esnafını da, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı desteklemiş olacağız. Bu konuda Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük ile görüştük ve alt yapımızı hazırladık" dedi.

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