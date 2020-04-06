Küçük çocuk ihtiyaçlarını karşılayan ekiplere resim çizerek teşekkür etti

Körfez’de rahatsızlıkları dolayısıyla evden çıkamayan ailenin küçük kızları Açelya, ihtiyaçlarını karşılayan Körfez Belediyesi ekiplerine resim çizerek teşekkür etti.

Körfez Belediyesi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları dolayısıyla dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim ediyor. Vatandaşlar için büyük önem taşıyan uygulamada, yaşanan bir olay zabıta ekiplerini duygulandırdı. İlçede yaşayan ve rahatsızlıkları nedeni ile dışarı çıkamayan bir aile, belediyenin çağrı merkezini arayarak, marketten alınması gereken ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Kısa süre sonra ailenin evine giden ekipler, alınacaklar listesini ve ücretini aldı. Ekipler daha sonra alışverişi yaparak aldıkları ürünleri aileye teslim etti.

Ailenin ihtiyaçlarını gideren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sürprizle de karşılaştı. Ailenin küçük çocukları Açelya, malzemelerin teslim edilmesi sonrasında zabıta ekiplerine kendi elleriyle yaptığı resmi gönderdi. “Teşekkür ederiz Körfez Belediyesi” yazılı resmi gören ekipler ise duygusal anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.