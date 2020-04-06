İzmit´te 1 sokak ve 1 bina karantinaya alındı

Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT´te Müjde Sokak ile İsmail Dal Sokak'taki 3 katlı apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İzmit'e bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi´nde bulunan Müjde Sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Sokağa giriş ve çıkış yapılmaması için polis ekipleri tarafından barikat kuruldu. Sokağın girişine İzmit Kaymakamlığı´nca 'Bu sokak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır' yazısı asıldı.
Kapatılan Müjde Sokak´ın 100 metre ilerisinde bulunan İsmail Dal Sokak üzerindeki 3 katlı apartman da karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı. Binaya da İzmit Kaymakamlığı´nca alınan karar yazısı asıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-04-06 12:31:24
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