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(Özel) Kocaeli’de evde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap servisi yapılıyor Evde kalan öğrencilerin istedikleri kitaplar evlerine götürülüyor

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlerin evden çıkmalarının yasaklanmasının ardından Kocaeli'de Çayırova Belediyesi tarafından başlatılan projede evlere kitap servisi yapılıyor. Çağrı merkezini arayarak talepte bulunan öğrencilerin istedikleri kitaplar belediye ekipleri tarafından adreslerine teslim ediliyor.

(Özel) Kocaeli’de evde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap servisi yapılıyor Evde kalan öğrencilerin istedikleri kitaplar evlerine götürülüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlerin evden çıkmalarının yasaklanmasının ardından Kocaeli’de Çayırova Belediyesi tarafından başlatılan projede evlere kitap servisi yapılıyor. Çağrı merkezini arayarak talepte bulunan öğrencilerin istedikleri kitaplar belediye ekipleri tarafından adreslerine teslim ediliyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni açıklanan kararlarla birlikte 20 yaş altındaki gençlerin evden çıkmasının yasaklanmasının ardından Kocaeli’de Çayırova Belediyesi tarafından “Evde Kal, Kitap Oku” kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında evde kalan öğrenciler belediyeyi arayarak kitap istiyor. Alınan taleplerin ardından harekete geçen belediye ekipleri evlere giderek kitapları ücretsiz bir şekilde vatandaşlara teslim ediyor.

Belediye Başkanı arayınca şaşkına döndü
Kampanya hakkında incelemelerde bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kitap talebinde bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi Eylül Hamur ile telefonla görüştü. Hamur’a istediği kitabın ismini soran Çiftçi, kitap okumaya karşı duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den gelen telefon karşısında şaşkına dönen lise öğrencisi Eylül Hamur, “İnanmıyorum. Ben belediyeyi aramıştım ama bu kadar yüksek bir makama gideceğini tahmin etmiyordum. Ben sosyal medya hesabınızdan görmüştüm. Oradan aramıştım. Ama geri dönüşün sizin tarafınızdan yapılacağını tahmin etmiyordum” dedi.

“Gençlerimizin sağlığına da, geleceğine de önem veriyoruz”
Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında 20 yaş altı gençlerimizin evde kalmaları isteniyor. Biz de gençlerimizin evde kaldığı süre boyunca vakitlerini en güzel şekilde değerlendirebilmeleri için okumak sizden kitaplar bizden diye bir kampanya başlattık. Geleceğe dair hayal ve idealleri olan gençlerimizin vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmelerini istedik. Çağrı merkezimize gelen telefonlarla adres bilgilerini alıyoruz. Ekiplerimiz kitapları evlerine teslim ediyor. Bu kampanyayı gençlerimize yönelik başlattık ama büyüklerimizin de taleplerini karşılayabiliriz. Okul öncesi yavrularımızın gelişmelerine yönelik boyama ve etkinlik kitapları götürüyoruz. İlköğretim çağındaki yavrularımıza derslerine takviye olmaya yönelik ve hikâye kitapları gönderiyoruz. Lise çağındaki öğrencilerimize roman gibi kitaplar ulaştırıyoruz. Biz onlara okumayı tavsiye ediyoruz. Hem sağlıklarını hem de geleceklerini çok önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” dedi.

“Güzel bir kampanya”
Belediye başkanının telefonu sonrası kitabı kendisine ulaştırılan lise öğrencisi Eylül Hamur ise, “Açıkçası çok güzel bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Kendisinin bu kampanyayı bu kadar takip edeceğini düşünmüyordum. Kendisi arayınca kendisi çok şaşırdım. Sosyal medya hesabından gördüm. Numarayı aradım. Daha sonrasında bana dönüş yapıldı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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