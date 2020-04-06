Gebze'de izinsiz üretilen 15 bin cerrahi maske ele geçirildi

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<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, imalathaneye yapılan baskında izinsiz üretildiği belirlenen 15 bin maske ele geçirildi. Maskeleri üreten kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak stoklayanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Gebze'deki imalathaneye baskın düzenleyen ekipler, izinsiz üretildiği belirlenen 15 bin cerrahi maske ele geçirdi. Maskelere el konulurken, imalathane sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-04-06 22:30:41<br>

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