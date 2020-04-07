Dilovası Belediyesi’nden sosyal medyadan korona virüs semineri

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Dilovası Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden vatandaşlara korona virüsten korunmanın yolları hakkında seminer verilecek.

Dilovası Belediyesi, sosyal medya üzerinden yapacağı seminerle halkı korona virüs hakkında bilgilendirecek. Vatandaşların sosyal medyadan katılacağı seminerde merak edilen sorular da cevaplandırılacak. Klinik Psikolog Burcu Zaman’ın katılacağı seminerde vatandaşlar vatandaşlara "Covid19'un hayatımıza etkileri ve evde kaliteli zaman geçirme" konusunda bilgilendirmelerde bulunacak.

8 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek olan seminer 18.0019.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Dilovası Belediyesinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleşecek seminerde Psikolog Burcu Zaman, önemli bilgiler aktaracak.

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