Kocaeli ile İstanbul'u bağlayan üst geçit hala kullanılıyor

<br>Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Çayırova ilçesi ile İstanbul´un Tuzla ilçesini birbirine bağlayan üst geçidi kullanan yüzlerce kişi, koronavirüs tedbirlerine rağmen her gün 2 il arasında geçiş yapıyor.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak´a giriş çıkışlar, 3 Nisan'dan itibaren 15 gün süre ile yasaklandı. Ancak Tuzla Şifa Mahallesi ile Çayırova Şekerpınar Mahallesi arasındaki üst geçit, geçişlerin yasaklandığı İstanbul ile Kocaeli´ni birbirine bağlıyor. Her gün Kocaeli´de yaşayan birçok kişi, bu üst geçidi kullanarak, Şifa Mahallesi´nde bulunan İETT garajına gidip, şehir içi otobüsler ile İstanbul´un her yerine gidebiliyor. İstanbul´da yaşayan ve Kocaeli´de işi olan kişiler de üst geçitten geçerek, toplu taşıma ile istedikleri yere ulaşabiliyor. Üst geçitte herhangi bir denetimin uygulanmadığı gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Çayırova Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-04-07 13:46:34<br>

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