Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz alınan tedbirleri anlattı Ceza infaz kurumuna gelen hükümlüler 14 gün karantinaya alınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz alınan tedbirleri anlattı Ceza infaz kurumuna gelen hükümlüler 14 gün karantinaya alınıyor

İHA

Kandıra İnfaz Kurumunda korona virüse yönelik alınan tedbirleri anlatan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, "Hükümlü tutukların kabulünde ise mutlaka hastaneden adli rapor aldırıyoruz. Ateşi yüksek çıkarsa kabul etmiyoruz ama düşük çıkarsa da 14 gün boyunca bir odada izole edip karantina uygulaması yapıyoruz" dedi.

Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz alınan tedbirleri anlattı Ceza infaz kurumuna gelen hükümlüler 14 gün karantinaya alınıyor

Kandıra İnfaz Kurumunda korona virüse yönelik alınan tedbirleri anlatan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “Hükümlü tutukların kabulünde ise mutlaka hastaneden adli rapor aldırıyoruz. Ateşi yüksek çıkarsa kabul etmiyoruz ama düşük çıkarsa da 14 gün boyunca bir odada izole edip karantina uygulaması yapıyoruz” dedi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda alınan korona virüs tedbirleri hakkında bilgiler verdi. Kurumun her yerinde periyodik olarak dezenfekte çalışmalarının olduğunu söyleyen Korkmaz, İnfaz Kurumu personeli ve hükümlülere de koruyucu malzemelerin dağıtıldığı, infaz kurumuna giren çalışanların sürekli vücut ısılarının kontrol edildiğini belirtti.

Yeni tutuklulara 14 gün karantina işlemi uygulanıyor
Burada 5 infaz kurumumuz mevcut. Biz yaptığımız çalışmaları üç başlık içinde ifade edebiliriz. Birincisi giriş çıkışlarımızın kontrol altına alınması, bu kapsamda her giriş çıkışa ateş ölçer koyduk. Giren herkesin ateşi ölçülüyor. Eğer ateşi yüksek çıkarsa kuruma kabul edilmeden doğruca sağlık birimlerine gönderiliyor. Hükümlü tutukların kabulünde ise mutlaka hastaneden adli rapor aldırıyoruz. Ateşi yüksek çıkarsa kabul etmiyoruz ama düşük çıkarsa da 14 gün boyunca bir odada izole edip karantina uygulaması yapıyoruz. 14 gün sonunda bir sorun çıkmazsa diğer hükümlülerin yanına alıyoruz. Bakanlığımızın talimatlarıyla, hiçbir şekilde açık ya da kapalı görüş yaptırmıyoruz ailelerle. Onun yerine hükümlü ve tutukluların telefon imkanlarını arttırdık. Aileleriyle telefon yoluyla sürekli irtibat kurmalarını sağlıyoruz” dedi.

İnfaz Kurumu personeli öğrenci yurtlarında kalıyor
Personelin izole edilmesi konusunda alınan tedbirleri anlatan Başsavcı Korkmaz, “Cezaevlerindeki personelin vardiyalarının tamamını yeniden ayarladık. 15 günlük esnek mesai uygulamasına geçtik. Personelimizin bir kısmı 15 gün nöbetini tutarken, diğer kısmı Milli Eğitim Müdürlüğünden ayarladığımız iki öğrenci yurdunda 15 gün barındırılıyorlar. Onlar da 15 gün sonra gelip nöbetlerini tutacaklar. Kurumlarımızın idari kısmında çalışan personellerimizin de diğer nöbet tutan personelden ayırdık. Onları kurumlarımızın girişindeki ziyaretçi kabul mahallerinde oluşturduğumuz ofislerde çalıştırıyoruz. İş kollarını tümüyle durdurduk. Sadece ceza infaz kurumumuzun atölyelerimizde olan bazı faaliyetlerimiz devam ediyor. Tüm personelimiz maskesiz ve eldivensiz çalıştırılmıyor. Hepsine maske ve eldiven dağıttık. Arkadaşlarımız infaz kurumuna girer girmez takıyorlar.”

Koğuşlara dezenfekte malzemeleri dağıtıldı
Hükümlü ve tutuklulara da dezenfekte malzemeleri verildiğini anlatan Korkmaz, “Başından beri Bakanlığımızın talimatı ile yerleşkenin tamamını, hükümlülerin kullandıkları ortak alanları, ring araçlarını, yine personelin servis araçlarını her gün dezenfekte ediyoruz. Hükümlü ve tutukluların kaldığı odalarımızın tamamına hijyen maddesi, dezenfekte maddeleri dağıttık. Orada koğuşlarda da tedbirlerimizi aldık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) İstanbul ile Kocaeli'yi bir üstgeçit birbirine bağlıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) İstanbul ile Kocaeli'yi bir üstgeçit ...
İSU işlemleri sanal şubede yapılabiliyor
YEREL HABERLER İSU işlemleri sanal şubede yapılabiliyor
Kocaeli ile İstanbul'u bağlayan üst geçit hala kullanılıyor
YEREL HABERLER Kocaeli ile İstanbul'u bağlayan üst geçit hala ...
Büyükşehir barıma merkezi kapasitesini arttırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir barıma merkezi kapasitesini arttırdı
Gebze’de kaçak maske üretenlere baskın
YEREL HABERLER Gebze’de kaçak maske üretenlere baskın
İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı
YEREL HABERLER İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet ...
Dilovası Belediyesi’nden sosyal medyadan korona virüs semineri
YEREL HABERLER Dilovası Belediyesi’nden sosyal medyadan korona virüs ...
Sağlık çalışanlarına kahvaltı yardımı Sağlık çalışanlarının kahvaltısına destek oldular
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına kahvaltı yardımı Sağlık ...
Kocaeli’de korona virüs tedavisi devam eden çocuklara oyuncak hediye edildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de korona virüs tedavisi devam eden çocuklara ...
Başiskele’nin yeni semt meydanı için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Başiskele’nin yeni semt meydanı için çalışmalar ...
İzmit Belediyesi steril gözlük üretmeye başladı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi steril gözlük üretmeye başladı
Gebze'de izinsiz üretilen 15 bin cerrahi maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Gebze'de izinsiz üretilen 15 bin cerrahi maske ele ...
Kocaeli’de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi
(Görüntülü) Kocaeli sınırında denetim kuyruğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli sınırında denetim kuyruğu
(Görüntülü) 6 yaşındaki Mehmet Emin kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 6 yaşındaki Mehmet Emin kumbarasında ...
Kocaeli sınırında denetim kuyruğu  
YEREL HABERLER Kocaeli sınırında denetim kuyruğu  
6 yaşındaki Mehmet Emin, biriktirdiği harçlıklarını kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER 6 yaşındaki Mehmet Emin, biriktirdiği harçlıklarını ...
Kocaeli'de iyileşen hastalardan alınan plazmalarla koronavirüs tedavisi yapılacak
YEREL HABERLER Kocaeli'de iyileşen hastalardan alınan plazmalarla ...
6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışladı
YEREL HABERLER 6 yaşındaki çocuk kumbarasında biriktirdiği ...
Gebze’de denetimler hız kesmiyor
YEREL HABERLER Gebze’de denetimler hız kesmiyor
Kuzey Marmara Otoyolu’nda giriş ve çıkışlar kapatıldı
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu’nda giriş ve çıkışlar kapatıldı
Başiskele’de 9 mahallede dezenfekte çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Başiskele’de 9 mahallede dezenfekte çalışması yapıldı
Eşi korona virüs tedavisi gören yaşlı kadın ölünce sokak karantinaya alındı Karantinaya alınan sokakta bekçiler giriş çıkışlara izin vermiyor
YEREL HABERLER Eşi korona virüs tedavisi gören yaşlı kadın ölünce ...
Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Sağlık İl Müdürlüğü’ne lojistik destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X