Gebze'de izinsiz üretilen 5 bin maske ele geçirildi

<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 5 bin cerrahi maske ele geçirildi. Maskeleri üreten kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek için izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze'de bir imalathaneye baskın düzenleyen ekipler, izinsiz üretildiği belirlenen 5 bin cerrahi maske ele geçirdi. İmalathane sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU<br>2020-04-07 18:09:28<br>
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