Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

DHA

DERİNCE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Deniz Haseki (30) koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, alkışlarla uğurlandı.  Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Haseki, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir tedavisi devam eden ve son yapılan testlerde koronavirüsü yendiği tespit edilen Deniz Haseki, bugün hastaneden taburcu oldu. Bir sağlık çalışanının, Haseki'nin bulunduğu odanın kapısını açarak...

Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

<br>DERİNCE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Deniz Haseki (30) koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, alkışlarla uğurlandı. <br>Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Haseki, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir tedavisi devam eden ve son yapılan testlerde koronavirüsü yendiği tespit edilen Deniz Haseki, bugün hastaneden taburcu oldu. Bir sağlık çalışanının, Haseki'nin bulunduğu odanın kapısını açarak "Deniz taburcusun" demesinin ardından, hastaneden ayrılmak için koridora çıkan Deniz Haseki'yi burada bekleyen hastane çalışanları alkışlarla uğurladı. <br>'KORONA DEĞİL BİZ GÜÇLÜYÜZ'<br>Güvenlik İş Sendikası Kocaeli İl Başkanı Muhammet Ali Tatlıgül, sosyal medya hesabından Deniz Haseki'nin taburcu olduğu anları yayınlayarak, şu paylaşımda bulundu: <br>"Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan meslektaşımız üyemiz güvenlik görevlisi Deniz Haseki görevini icra ederken yakalandığı koronavirüs illetini bugün yenerek aramıza dönmüştür. Arkadaşımız hastaneden karantina altından çıkmıştır. Deniz yılmadı inat etti başardı. Şimdi sıra tüm hastalarımızda. Onları da alkışlar arasında yürürken görmek istiyoruz. Çünkü korona değil biz güçlüyüz." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Selda Hatun TANSebahattin AYDIN<br>2020-04-07 23:32:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu ...
Belediye başkanı ağabeyinin koronavirüs tedavisi için yardım istedi 
YEREL HABERLER Belediye başkanı ağabeyinin koronavirüs tedavisi için ...
Gebze'de izinsiz üretilen 5 bin maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Gebze'de izinsiz üretilen 5 bin maske ele geçirildi
2 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER 2 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Kocaeli’de kaçak üretilen 5 bin adet maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de kaçak üretilen 5 bin adet maske ele ...
Başkan Büyükakın; “Maske üretiminde kapasiteyi artırıyoruz’’
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın; “Maske üretiminde kapasiteyi ...
Başkan Hürriyet, maddi durumu iyi olan vatandaşları ihtiyaç sahiplerine yardıma çağırdı
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, maddi durumu iyi olan vatandaşları ...
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz alınan tedbirleri anlattı Ceza infaz kurumuna gelen hükümlüler 14 gün karantinaya alınıyor
YEREL HABERLER Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri ...
(Görüntülü) İstanbul ile Kocaeli'yi bir üstgeçit birbirine bağlıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) İstanbul ile Kocaeli'yi bir üstgeçit ...
İSU işlemleri sanal şubede yapılabiliyor
YEREL HABERLER İSU işlemleri sanal şubede yapılabiliyor
Kocaeli ile İstanbul'u bağlayan üst geçit hala kullanılıyor
YEREL HABERLER Kocaeli ile İstanbul'u bağlayan üst geçit hala ...
Büyükşehir barıma merkezi kapasitesini arttırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir barıma merkezi kapasitesini arttırdı
Gebze’de kaçak maske üretenlere baskın
YEREL HABERLER Gebze’de kaçak maske üretenlere baskın
İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı
YEREL HABERLER İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet ...
Dilovası Belediyesi’nden sosyal medyadan korona virüs semineri
YEREL HABERLER Dilovası Belediyesi’nden sosyal medyadan korona virüs ...
Sağlık çalışanlarına kahvaltı yardımı Sağlık çalışanlarının kahvaltısına destek oldular
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına kahvaltı yardımı Sağlık ...
Kocaeli’de korona virüs tedavisi devam eden çocuklara oyuncak hediye edildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de korona virüs tedavisi devam eden çocuklara ...
Başiskele’nin yeni semt meydanı için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Başiskele’nin yeni semt meydanı için çalışmalar ...
İzmit Belediyesi steril gözlük üretmeye başladı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi steril gözlük üretmeye başladı
Gebze'de izinsiz üretilen 15 bin cerrahi maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Gebze'de izinsiz üretilen 15 bin cerrahi maske ele ...
Kocaeli’de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi
(Görüntülü) Kocaeli sınırında denetim kuyruğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli sınırında denetim kuyruğu
(Görüntülü) 6 yaşındaki Mehmet Emin kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 6 yaşındaki Mehmet Emin kumbarasında ...
Kocaeli sınırında denetim kuyruğu  
YEREL HABERLER Kocaeli sınırında denetim kuyruğu  

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X