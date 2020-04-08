Hastanede kalması gerekmeyen koronavirüs hastaları, yurtlara yerleştiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hastanede kalması gerekmeyen koronavirüs hastaları, yurtlara yerleştiriliyor

DHA

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´de koronavirüs teşhisi konulan ancak hastalığı hafif geçirdikleri için hastanede yatması gerekmeyen kişiler, tedavileri süresince 3 ilçede bulunan 4 öğrenci yurdunda kalacak. Hastanelerde verilen rutin hizmetlerin yanı sıra genel sağlık durumu iyi olan, ancak hastalık şüphesi bulunanların evlerine gönderilmeden, belirli mekanlarda takip edilmesi gerekliliği üzerine Kocaeli Valiliği tarafından çalışma başlatıldı. Valilik koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü...

Hastanede kalması gerekmeyen koronavirüs hastaları, yurtlara yerleştiriliyor

<br>Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´de koronavirüs teşhisi konulan ancak hastalığı hafif geçirdikleri için hastanede yatması gerekmeyen kişiler, tedavileri süresince 3 ilçede bulunan 4 öğrenci yurdunda kalacak.<br>Hastanelerde verilen rutin hizmetlerin yanı sıra genel sağlık durumu iyi olan, ancak hastalık şüphesi bulunanların evlerine gönderilmeden, belirli mekanlarda takip edilmesi gerekliliği üzerine Kocaeli Valiliği tarafından çalışma başlatıldı. Valilik koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma ile Kredi Yurtlar Kurumu´na ait 4 yurt hastaların konaklaması için tahsis edildi. <br>İzmit´te bulunan 310 odalı Fatma Seher Hanım Yurdu ve 852 odalı Semiha Ayverdi Yurdu, Körfez´de bulunan 72 odalı Pertev Paşa Yurdu ve Gebze´deki 344 odalı Gebze Yurdu bu amaçla hazırlandı. Her odada tek kişinin kalması sağlanan yurtlarda toplam bin 578 kişi kalabilecek.<br>DOKTORLAR TAKİP EDECEK<br>Koronavirüs olası tanısı almış, genel sağlık durumu iyi olan, hastanede yatarak tedavi görmesi gerekli olmayan, doktorlar tarafından tıbbi takiplerinin izole alanlarda yapılması uygun görülen kişiler, belirlenen yurtlarda kalacak. Devlet hastanelerinin kontrolünde olacak kişilere gerektiğinde tıbbi destek sağlanacak. <br>Yurtlarda kalanların yemek, temizlik, güvenlik ve lojistik hizmetleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen 164 personel tarafından sağlanacak. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-04-08 12:49:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başiskele’de ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele’de ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor
Kocaeli’de kentin 180 noktasına yeni nesil dezenfektan cihazı
YEREL HABERLER Kocaeli’de kentin 180 noktasına yeni nesil ...
Kartepe'de korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kartepe'de korona virüsle mücadele çalışmaları ...
(Görüntülü) Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, ...
Elektrik direğine çarpan otomobilde 3 kişi öldü, yakınları kaza yerinde ağladı
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan otomobilde 3 kişi öldü, ...
Elektrik direğine saplanan otomobildeki ölü sayısı 3'e yükseldi 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü hastanede yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Elektrik direğine saplanan otomobildeki ölü sayısı ...
Kocaeli’de sokakta yaşayan vatandaşlar için yeni bir barınma merkezi açıldı
YEREL HABERLER Kocaeli’de sokakta yaşayan vatandaşlar için yeni bir ...
Takla atan otomobil elektrik direğini yerinden söktü: 2 ölü 2 yaralı Elektrik direğine saplanan otomobil hurdaya döndü İtfaiye ekipleri yaralıları ve cesetleri aracı keserek çıkardı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil elektrik direğini yerinden söktü: ...
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri ...
(Görüntülü) Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu ...
Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
Belediye başkanı ağabeyinin koronavirüs tedavisi için yardım istedi 
YEREL HABERLER Belediye başkanı ağabeyinin koronavirüs tedavisi için ...
Gebze'de izinsiz üretilen 5 bin maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Gebze'de izinsiz üretilen 5 bin maske ele geçirildi
2 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER 2 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Kocaeli’de kaçak üretilen 5 bin adet maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de kaçak üretilen 5 bin adet maske ele ...
Başkan Büyükakın; “Maske üretiminde kapasiteyi artırıyoruz’’
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın; “Maske üretiminde kapasiteyi ...
Başkan Hürriyet, maddi durumu iyi olan vatandaşları ihtiyaç sahiplerine yardıma çağırdı
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, maddi durumu iyi olan vatandaşları ...
Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri görüntülendi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz alınan tedbirleri anlattı Ceza infaz kurumuna gelen hükümlüler 14 gün karantinaya alınıyor
YEREL HABERLER Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda virüs tedbirleri ...
(Görüntülü) İstanbul ile Kocaeli'yi bir üstgeçit birbirine bağlıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) İstanbul ile Kocaeli'yi bir üstgeçit ...
İSU işlemleri sanal şubede yapılabiliyor
YEREL HABERLER İSU işlemleri sanal şubede yapılabiliyor
Kocaeli ile İstanbul'u bağlayan üst geçit hala kullanılıyor
YEREL HABERLER Kocaeli ile İstanbul'u bağlayan üst geçit hala ...
Büyükşehir barıma merkezi kapasitesini arttırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir barıma merkezi kapasitesini arttırdı
Gebze’de kaçak maske üretenlere baskın
YEREL HABERLER Gebze’de kaçak maske üretenlere baskın
İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı
YEREL HABERLER İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X